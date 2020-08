Τύπος έμεινε ακίνητος για 7 ώρες επειδή μια κόμπρα τρύπωσε στο παντελόνι του (vids)

Δεν ξέρουμε αν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό. Ίσως οι κλόουν. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι και πάλι.

Και μόνο, ωστόσο, που διαβάζεις την παρακάτω είδηση στο indianexpress.com, το αίμα παγώνει. Φανταστείτε όταν είδαμε και το βίντεο.

Ένας άντρας, λοιπόν, στο Uttar Pradesh της Ινδίας ξύπνησε και διαπίστωσε ότι μια κόμπρα είχε τρυπώσει στο τζιν που φορούσε!

Το απίστευτο είναι ότι ο τύπος, τέρας ψυχραιμίας (αν αντιδρούσε διαφορετικά μπορεί να ήταν και νεκρός τώρα), βγήκε αργά αργά από το σπίτι του, στηρίχτηκε σε έναν πάσσαλο, κατεβάζοντας το παντελόνι του και έμεινε εκεί, να στέκεται για 7 ολόκληρες ώρες, για να μην τον δαγκώσει το φίδι, μέχρι που έφτασαν ειδικοί και το έβγαλαν.

cobra snake enters young man jeans pant while sleeping man stand for 7 hours holding a pillar at mirzapur up @susantananda3 pic.twitter.com/6t1KsIHeTO

— Koushik Dutta (@MeMyselfkoushik) July 29, 2020