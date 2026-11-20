Ένα νέο εργαλείο με την ονομασία ARTEX επιτρέπει ακόμη και σε άτομα χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής να εξαπολύουν σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις

Ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κινεζικής προέλευσης προκαλεί ανησυχία στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, καθώς δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε άτομα με περιορισμένες τεχνικές γνώσεις να οργανώνουν και να εκτελούν αυτοματοποιημένες κυβερνοεπιθέσεις. Ο λόγος για το ARTEX, ένα προηγμένο πλαίσιο δοκιμών διείσδυσης σε συστήματα, το οποίο μπορεί να εντοπίζει στόχους, να αναζητά αδυναμίες και να προσαρμόζει τις ενέργειές του χωρίς να απαιτείται συνεχής ανθρώπινη παρέμβαση.

Το εργαλείο, που αναπτύχθηκε από Κινέζο προγραμματιστή και διατέθηκε τον Ιούλιο του 2026, έχει συνδεθεί με επιθέσεις εναντίον οργανισμών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Microsoft και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που αποδίδονται σε ομάδα χάκερ με δεσμούς με την Κίνα.

Το ARTEX και οι κυβερνοεπιθέσεις με απλές εντολές

Το ARTEX αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο διείσδυσης (automated penetration framework), μια τεχνολογία που αρχικά αναπτύχθηκε για τον εντοπισμό αδυναμιών και τον έλεγχο της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα η αξιοποίησή της απαιτούσε σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους, εξειδικευμένο εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων.

Το ARTEX αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν εντολές σε φυσική γλώσσα, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν τον προγραμματισμό και τις σύνθετες διαδικασίες που κρύβονται πίσω από κάθε ενέργεια. «Φανταστείτε να δίνετε σε ένα Terminator μια αποστολή σε απλή γλώσσα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη New York Post ο Christopher Walcutt, επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας κυβερνοασφάλειας DirectDefense. Όπως εξήγησε, το εργαλείο μπορεί να εντοπίσει τους στόχους του, να βρει τον τρόπο προσέγγισής τους, να εκτελέσει την αποστολή και να αλλάξει τακτική όταν κάτι δεν λειτουργεί. «Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνετε πώς συμβαίνουν όλα αυτά ούτε να γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τα εργαλεία του», σημείωσε.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το ARTEX ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι η ευκολία πρόσβασης και χρήσης του. Σύμφωνα με τον Walcutt, ακόμη και άτομα χωρίς πολυετή εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής μπορούν να αξιοποιήσουν δυνατότητες που παλαιότερα απαιτούσαν μια ολόκληρη ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών. Το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει μέσω κινητού τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου ενός iPhone, εφόσον συνδεθεί με την απαραίτητη υποδομή και τα αντίστοιχα συστήματα.

Παράλληλα, διαθέτει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI worker agents), οι οποίοι αναλαμβάνουν διαφορετικές εργασίες ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, αναλύει τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν και μπορεί να δημιουργήσει νέους πράκτορες για πιο σύνθετες ενέργειες. Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποκλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών, την αντιγραφή εμπιστευτικών αρχείων, την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού και άλλες μορφές ψηφιακής εγκληματικής δραστηριότητας.

Η προειδοποίηση του FBI για τις 1.600 κονσόλες ARTEX

Το ARTEX κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2026 στην πλατφόρμα GitHub από Κινέζο προγραμματιστή, αρχικά με τον ισχυρισμό ότι προοριζόταν για διαγνωστικούς ελέγχους και τον εντοπισμό κενών ασφαλείας. Σύμφωνα με ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Datadog, το εργαλείο αποσύρθηκε περίπου δύο μήνες αργότερα. Ωστόσο, μέχρι τότε είχε ήδη διαδοθεί και χρησιμοποιούνταν σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η έκταση της διάδοσής του αποτυπώνεται σε πρόσφατη ενημέρωση του FBI. Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα της υπηρεσίας, στις αρχές Νοεμβρίου του 2026 οι ερευνητές είχαν εντοπίσει περισσότερες από 1.600 δημόσια εκτεθειμένες κονσόλες ARTEX. Ο πραγματικός αριθμός των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς δεν περιλαμβάνονται απαραίτητα εκείνες που λειτουργούν πίσω από τείχη προστασίας ή σε ιδιωτικά δίκτυα.

Το ARTEX έχει συνδεθεί με κυβερνοεπιθέσεις σε οργανισμούς διεθνώς, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του ConnectWise Cloud Backup, η οποία άφησε εκτεθειμένους χιλιάδες πελάτες του Microsoft 365. Η Microsoft απέδωσε τη συγκεκριμένη επίθεση στην ομάδα χάκερ Storm-0940, η οποία συνδέεται με την Κίνα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ομάδα χρησιμοποίησε το ARTEX για να αυτοματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εκατοντάδων οργανισμών σε ολόκληρο τον κόσμο και σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν εξειδικευμένες ομάδες και σημαντικούς πόρους.

Το ARTEX δεν είναι το μοναδικό εργαλείο που προκαλεί ανησυχία

Το ARTEX δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση αυτοματοποιημένου πλαισίου κυβερνοεπιθέσεων που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Η ομάδα Threat Intelligence Group της Google έχει εντοπίσει και άλλα αντίστοιχα εργαλεία, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται από κακόβουλους παράγοντες. Ανάμεσά τους βρίσκεται το PentAGI, ένα πλαίσιο που είχε σχεδιαστεί για τη διεξαγωγή δοκιμών ασφαλείας σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα τύπου «black box». Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη τεχνική έκθεση της Google, έχει πλέον χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές εισβολές και για τη διατήρηση πρόσβασης σε συστήματα πολλών οργανισμών.

Από την πλευρά τους, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνολογίες για να εντοπίζουν αδυναμίες στα δικά τους συστήματα και να ενισχύουν την προστασία τους. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι επιτιθέμενοι ενδέχεται να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας ταχύτερα από όσο μπορούν οι οργανισμοί να τα διορθώσουν. «Οι κυβερνοεγκληματίες βρίσκονται μερικές φορές μπροστά από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες προτού οι αμυνόμενοι προλάβουν να προσαρμοστούν. Και τους αρκεί να καταφέρουν να εισέλθουν μία φορά», δήλωσε στη New York Post ο Scott Schober, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια, διευθύνων σύμβουλος της Berkeley Varitronics Systems και συγγραφέας του βιβλίου «Senior Cyber».

Όπως πρόσθεσε, από τη στιγμή που οι επιτιθέμενοι αποκτήσουν πρόσβαση, μπορεί να ακολουθήσει διαρροή δεδομένων, σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία ενός οργανισμού ή ακόμη και διακοπή υπηρεσιών. Ο Christopher Walcutt υπογράμμισε ότι οι οργανισμοί πρέπει να γνωρίζουν σε ποια σημεία είναι ευάλωτοι και κατά πόσο τα συστήματα προστασίας τους μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απειλές. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί απαραίτητα νέες ευπάθειες. Κάνει πολύ πιο εύκολο τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση όσων ήδη υπάρχουν, αφήνοντας στους οργανισμούς πολύ λιγότερο χρόνο για να αντιδράσουν», επισήμανε.

Η προσπάθεια των επιχειρήσεων να διορθώσουν γρήγορα τα κενά ασφαλείας έχει δημιουργήσει, σύμφωνα με ειδικούς, και πρόσθετες δυσκολίες. Ενδεικτικά, προβλήματα σε οργανισμούς όπως η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και η JPMorgan Chase έχουν αποδοθεί από ειδικούς σε βεβιασμένες προσπάθειες εγκατάστασης ενημερώσεων και διορθώσεων ασφαλείας.

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