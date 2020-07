Οι ιρανικές δυνάμεις βύθισαν ψεύτικο αμερικανικό αεροπλανοφόρο (pics & vid)

Η άσκηση αυτή, με την ονομασία «Προφήτης Μωάμεθ 14», έγινε κοντά στα στενά του Χορμούζ, έναν σημαντικό θαλάσσιο διάδρομο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ιδίως για τα πετρελαιοφόρα.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «ανεύθυνη και επικίνδυνη» τη στάση του Ιράν. «Αυτή η άσκηση δεν διατάραξε τις επιχειρήσεις του (διεθνούς) συνασπισμού στην περιοχή και δεν είχε καμία σημασία για την ελεύθερη κυκλοφορία και το εμπόριο στα στενά του Χορμούζ και τα γύρω θαλάσσια ύδατα», τόνισε, ωστόσο, η εκπρόσωπος του 5ου Αμερικανικού Στόλου, η Ρεμπέκα Ριμπάριτς.

Η άσκηση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο που αυξάνεται η ένταση στις σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ιδίως μετά τη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, το 2018, και την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Satellite images show that #Iran moving the replica of #US aircraft carrier built in Bandar Abbas to the #StraitHormuz.

The replica will likely be used soon for a missile test druing a drill pic.twitter.com/JmD0Zo9S2P

— Islamic World Update (@islamicworldupd) July 27, 2020