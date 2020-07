Οι Ιάπωνες φτιάχνουν ρομπότ 18 μέτρων από παιδικό του 1979 και μόλις έκανε το πρώτο του βήμα (pics & vids)

Ένα ρομπότ ύψους 18 μέτρων, εμπνευσμένο από τη δημοφιλή ιαπωνική σειρά anime Mobile Suit Gundam, έκανε τα πρώτα του βήματα!

Το γιγαντιαίο μηχάνημα είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ, το οποίο μοιάζει, όπως μπορείτε να δείτε, με εκείνα που εμφανίζονται σε ταινίες blockbuster, όπως το Pacific Rim και το Transformers.

Το ρομπότ κατασκευάζεται ως μέρος ενός νέου αξιοθέατου στην προβλήτα Yamashita, από μηχανικούς στο Gundam Factory, στο λιμάνι της Γιοκοχάμα.

Στο βίντεο βλέπουμε να γίνεται μια πρώτη δοκιμή, με τα πόδια του ρομπότ να εκτελούν μια κίνηση περπατήματος. Αλλά το μηχάνημα είναι επί του παρόντος χωρίς κεφάλι, όπερ σημαίνει ότι είναι αρκετά μακριά από την ολοκλήρωση.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο κοινό τον Οκτώβριο του 2020, αλλά η πανδημία του κοροναϊού άλλαξε τα σχέδια.

Αυτό το φανταστικό επανδρωμένο ρομπότ λέγεται RX-78-2 Gundam.

