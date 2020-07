Μετά το σπίτι στις ΗΠΑ που είχε την ντουζιέρα στην κουζίνα και νοικιάστηκε 1.464 ευρώ, ένα άλλο παρόμοιο διαμέρισμα αλλά στο Λονδίνο πωλείται για 200.000 £ (221.000 ευρώ περίπου).

Το ντους είναι δίπλα ακριβώς στον νεροχύτη και το κρεβάτι κολλητά από αυτόν.

Μάλιστα το παράδοξο είναι πως το στούντιο στο Notting Hill περιγράφεται ως «θαυμάσια ευκαιρία» από τον κτηματομεσίτη!

London property prices have gone beyond outrageous to flat out idiocy! https://t.co/tJzJkohtMm

— VLNTN (@VLNTN09) July 20, 2020