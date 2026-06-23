Σλοβακία: 77 αποκεφαλισμένοι σκελετοί αποκαλύφθηκαν σε αγροτικό οικισμό ηλικίας 7.000 ετών

Τα λείψανα βρέθηκαν σε ένα χαντάκι στον νεολιθικό οικισμό Vráble Veľké Lehemby.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν 77 αποκεφαλισμένους σκελετούς σε έναν οικισμό ηλικίας 7.000 ετών, σε μια ανακάλυψη που εγείρει ανατριχιαστικά ερωτήματα για τον θάνατο, τις τελετουργίες και τη βία μεταξύ μερικών από τις πρώτες γεωργικές κοινότητες της Ευρώπης.

Τα λείψανα βρέθηκαν σε ένα χαντάκι στον νεολιθικό οικισμό Vráble Veľké Lehemby στη νοτιοδυτική Σλοβακία, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς οικισμούς που συνδέονται με τον πολιτισμό της Γραμμικής Κεραμικής (Linear Pottery culture), γνωστό και ως LBK.

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