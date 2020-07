Η επανδρωμένη κάψουλα της SpaceX αναμένεται να επιστρέψει στη Γη στις 2 Αυγούστου

Οι δύο Αμερικανοί αστροναύτες που έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με την πρώτη επανδρωμένη πτήση της κάψουλας Dragon της SpaceX τον Μάιο, θα αναχωρήσουν για τη Γη την 1η Αυγούστου για μια προσθαλάσσωση την επομένη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Nasa.

«Στοχεύουμε στην 1η Αυγούστου για την αναχώρηση του διαστημικού σκάφους Dragon Endeavour της SpaceX από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», έγραψε σε tweet ο Τζιμ Μπράιντενσταϊν.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020