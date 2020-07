Το AirBnB ζητά από ταξιδιώτες να κάνουν δωρεές στους ιδιοκτήτες επειδή έχασαν λεφτά από την πανδημία (pics)

Άτομα που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα airbnb σπίτια τους ρώτησαν στον ιστότοπο ενοικίασης αν θα μπορούσαν οι ενοικιαστές να συμβάλλουν οικονομικά, κοινώς να κάνουν δωρεά.

Συγκεκριμένα, έστειλαν email σε εκείνους που έχουν ενοικιάσει στο παρελθόν τα σπίτια αλλά και σε μελλοντικούς ταξιδιώτες και τους ζητούσαν να συνεισφέρουν, λόγω της κρίσης που περνάνε εξαιτίας του κορονοϊού.

Το email ανέφερε: «Όπως όλοι μας, οι οικοδεσπότες της Airbnb επηρεάζονται από την covid-19 και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να καλωσορίσουν τους επισκέπτες. Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο - ακόμα και με μικρούς τρόπους. Σήμερα, παρουσιάζουμε έναν νέο τρόπο σύνδεσης με τους αγαπημένους σας οικοδεσπότες. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε εξατομικευμένες κάρτες ευγένειας που διευκολύνουν την αποστολή μηνύματος εκτίμησης ή ενθάρρυνσης, με την επιλογή να προσθέσετε μια συνεισφορά. Ελπίζουμε ότι αυτές οι κάρτες θα κάνουν τους οικοδεσπότες να χαμογελούν και να σας φέρουν λίγη χαρά».

Όπως θα περίμενε κανείς, δεν ήταν όλοι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πιο συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι ήταν αρνητικοί.

Το γεγονός έγινε θέμα συζήτησης μεταξύ των χρηστών του Twitter με κάποιους να είναι αρκετά εκνευρισμένοι και να αναρωτιούνται για ποιο λόγο να συνεισφέρουν οι ενοικιαστές.

Airbnb has lost its fucking head. Why would I donate to my host? I can't even afford one house. pic.twitter.com/JZspJqyoPB

— Rosaleen (@olenskae) July 14, 2020