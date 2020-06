ΗΠΑ: Η Διοίκηση της Δύναμης Διαστήματος θα ονομάζεται... SpOC (pic)

Η νέα αμερικανική διαστημική δύναμη ανακοίνωσε σήμερα τη δομή της λειτουργίας της προκαλώντας έκπληξη αφού η επιχειρησιακή διοίκησή της φέρει ένα όνομα που παραπέμπει ευθέως στη σειρά Σταρ Τρεκ: Σποκ ή Space Operations Command (Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος).

Η SpOC θα εδρεύει στην αεροπορική βάση του Πίτερσον, στο Κολοράντο.

Στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί ήταν εκείνοι που χαιρέτισαν το «όνομα» της νέας δύναμης, καθώς παραπέμπει στον Βουλκάνιο ήρωα του Σταρτ Τρεκ, τον φανταστικό πλωτάρχη του διαστημόπλοιου Εντερπράιζ με τα μυτερά αυτιά.

«Φυσικά θα είμαι ο διοικητής της SpOC», έγραψε ένας χρήστης στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του ηθοποιού Λέοναρντ Νιμόι που υποδύθηκε με επιτυχία, για πολλά χρόνια, τον Σποκ.

Η Δύναμη Διαστήματος θα έχει επίσης μια διοίκηση που θα ασχολείται με την εκπαίδευση των στελεχών της, την STARCOM (Διοίκηση Εκπαίδευσης και Ετοιμότητας Διαστήματος). Οι επιχειρησιακές μονάδες θα αποκαλούνται «δέλτα».

There will be three: SpOC, STARCOM, and SSC.

Three field commands that will operate, train, and equip.

Space Operations Command, SpOC

Space Training and Readiness Command, STARCOM

Space Systems Command, SSC

If you're curious visit: https://t.co/np39G12L4I pic.twitter.com/DJ2TkO1SUh

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) June 30, 2020