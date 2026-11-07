Συντριβή Learjet στη Φλόριντα: «Ακούω ξανά και ξανά τα τελευταία της λόγια» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 20χρονης συγκυβερνήτριας

Η Νατάλια είχε αποκτήσει την πρώτη της άδεια στα 17 και είχε συμπληρώσει περισσότερες από 1.300 ώρες πτήσης πριν χάσει τη ζωή της μαζί με ακόμη οκτώ ανθρώπους

Ο Άλαν Φιλγκέιρας είναι πιλότος και έμαθε στην κόρη του να πετάει. Τώρα, λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του Learjet 60 στη Φλόριντα, προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της 20χρονης Νατάλια Γκαδέλια Φιλγκέιρας, ακούγοντας επανειλημμένα τις τελευταίες επικοινωνίες του πληρώματος με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η νεαρή Βραζιλιάνα ήταν συγκυβερνήτρια στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, κοντά στην περιοχή Γκρίνεϊκερς της Φλόριντα. Και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στο Learjet έχασαν τη ζωή τους. Ο πατέρας της μίλησε δημόσια για την κόρη του, θυμήθηκε τη διαδρομή της στην αεροπορία και περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματα που του προκαλούν οι τελευταίες στιγμές της πτήσης.

Η αγάπη για τις πτήσεις

Η Νατάλια είχε έρθει σε επαφή με την αεροπορία από μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας της την είχε πάρει μαζί του σε πτήση όταν ήταν μόλις 12 ετών. Στα 17 της απέκτησε την πρώτη της άδεια χειριστή και στη συνέχεια αφιερώθηκε στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική της πορεία. Είχε συμπληρώσει περισσότερες από 1.300 ώρες πτήσης, ενώ είχε αποκτήσει εμπειρία και ως εκπαιδεύτρια, μεταφέροντας τις γνώσεις της σε νέους πιλότους.

Ο Άλαν Φιλγκέιρας θυμάται πόσο πολύ αγαπούσε η κόρη του αυτό που έκανε. Η στιγμή που άρχισε να εργάζεται ως πιλότος ήταν για εκείνη ξεχωριστή, καθώς μπορούσε πλέον να αμείβεται για κάτι που αποτελούσε το μεγάλο της πάθος. Ο ίδιος, που είχε συμβάλει στα πρώτα της βήματα, δεν έκρυψε την περηφάνια του για την επαγγελματική της πορεία.

Αυτή η περηφάνια, ωστόσο, συνυπάρχει πλέον με τον ανείπωτο πόνο της απώλειας. Ο πατέρας της έχει ακούσει πολλές φορές τις τελευταίες ραδιοεπικοινωνίες του αεροσκάφους, προσπαθώντας να καταλάβει τι συνέβη. Όπως είπε, όταν ακούει την κόρη του να ανταποκρίνεται στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αισθάνεται περήφανος για την ψυχραιμία της, αλλά ταυτόχρονα εύχεται να μπορούσε να βρίσκεται εκεί.

«Ήθελα να είμαι δίπλα της, μέσα στο αεροπλάνο, για να τη βοηθήσω», ανέφερε, περιγράφοντας με λίγα λόγια την αδυναμία ενός πατέρα να παρέμβει σε μια στιγμή που η κόρη του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τα τελευταία λεπτά

Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό το Νορθ Ελεύθερα στις Μπαχάμες. Περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή του, ενώ πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών, το πλήρωμα ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι αντιμετώπιζε συσσώρευση πάγου και μέτριες αναταράξεις. Το αεροσκάφος παρουσίαζε, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, διακυμάνσεις στο ύψος του.

Οι πιλότοι ζήτησαν άδεια να ανέβουν στα 37.000 πόδια, αίτημα που εγκρίθηκε. Λιγότερο από μισό λεπτό αργότερα, όμως, ακολούθησε αναφορά για απότομη κάθοδο και κλήση κινδύνου. Στις τελευταίες επικοινωνίες έγινε λόγος για κατάσταση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, ενώ ο ρυθμός καθόδου έφτασε, σύμφωνα με τις αναφορές που εξετάζονται, τα 20.000 πόδια ανά λεπτό.

Οι συνομιλίες αυτές έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια της Νατάλια, αλλά και για τους ερευνητές που προσπαθούν να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν. Ο πατέρας της αναζητά μέσα από τις τελευταίες λέξεις της κόρης του απαντήσεις, ενώ παράλληλα θέλει να αναδείξει τον επαγγελματισμό της, απέναντι και στα σχόλια που αμφισβήτησαν την εμπειρία της λόγω της νεαρής ηλικίας της.

Η έρευνα για τη συντριβή

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) συνεχίζει τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οι αναφορές για πάγο, αναταράξεις και τις καιρικές συνθήκες σε μεγάλο ύψος αποτελούν βασικά σημεία της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τμήματα του αεροσκάφους μακριά από το σημείο πρόσκρουσης, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ανακοίνωσαν ότι βρήκαν και τμήμα ενός κινητήρα. Η ανάκτηση των συντριμμιών συνεχίζεται, καθώς κάθε κομμάτι μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών της πτήσης.

Παραμένει επίσης κρίσιμο το ζήτημα του καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου. Οι αρχικές πληροφορίες από τα αρχεία συντήρησης έδειχναν ότι το αεροσκάφος διέθετε τέτοια συσκευή, ωστόσο οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι βρισκόταν ακόμη στο αεροπλάνο τη στιγμή της συντριβής ή ότι έχει εντοπιστεί.

Για τον Άλαν Φιλγκέιρας, η έρευνα μπορεί να δώσει απαντήσεις για την τραγωδία. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι έχασε την κόρη του, το κορίτσι που είχε πάρει μαζί του στην πρώτη του πτήση και που είχε επιλέξει να αφιερώσει τη ζωή του στους αιθέρες.

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