Αναστάτωση με την απογείωση του αεροσκάφους του Τραμπ που είναι φτιαγμένο για την «ημέρα της κρίσης»

Η απογείωση του αεροσκάφους του Τραμπ, γνωστού ως Αεροσκάφος της Ημέρας της Κρίσεως» προκάλεσε αναστάτωση καθώς «πετάει» σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό ως το «Αεροσκάφος της Ημέρας της Κρίσεως» του Ντόναλντ Τραμπ εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις ΗΠΑ, κατευθυνόμενο ανατολικά για άγνωστο λόγο, αφού αναχώρησε από τη βάση του στη Νεμπράσκα.

Το αεροσκάφος έκτακτης ανάγκης του Αμαρικανού προέδρου κατασκευάστηκε για να λειτουργεί ως ιπτάμενο κέντρο διοίκησης, επιτρέποντας στον αρχιστράτηγο και σε ανώτατα στελέχη των ΗΠΑ να κατευθύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

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