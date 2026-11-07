Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό

Oι οικογένειες θα πρέπει να αποθηκεύουν προμήθειες για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας «τσάντας έκτακτης ανάγκης», η οποία θα εξασφαλίζει αυτάρκεια μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Ενώ οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών συνιστούν στους πολίτες να προετοιμάσουν είδη πρώτης ανάγκης που να επαρκούν για τουλάχιστον 3 ημέρες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα καταστροφών στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι οι οικογένειες θα πρέπει να αποθηκεύουν προμήθειες για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

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