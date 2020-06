Φύλακας κρατάει ομπρέλα για να προστατεύσει σκύλο από την βροχή και γίνεται viral (pic)

Ένας φύλακας έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, λόγω της καλοσύνης του και της αγάπης του για τα ζώα.

Συγκεκριμένα ο άνδρας συγκίνησε μεγάλο μέρος του κόσμου μετά από μια φωτογραφία που τραβήχτηκε τη στιγμή που κρατούσε μια ομπρέλα πάνω από ένα σκυλί έξω από ένα από σούπερ μάρκετ.

Ο Ethan Dearman προσπάθησε να προστατεύσει ένα Golden Retriever από τη βροχή.

Η ανιδιοτελής και ευγενική χειρονομία έγινε viral στο Twitter αφού ο καλλιτέχνης τατουάζ Mel Gracie ανήρτησε την φωτογραφία στον λογαριασμό της.

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q

— Crisp Rat (@MelGracie_) June 28, 2020