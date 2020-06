«Κάνουν τη Βρετανία να μοιάζει με την πιο ηλίθια χώρα στον κόσμο» (pics & vids)

«Βράζουν» οι Βρετανοί -και όχι μόνο- με εκείνους τους συμπατριώτες τους, που εξακολουθούν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Σε μια χώρα, δε, που όχι μόνο δεν έχει ξεμπερδέψει με τον ιό, αλλά τα κρούσματα παραμένουν εκατοντάδες καθημερινά.

Τον γύρο του κόσμου, λοιπόν, κάνουν από χθες (24/6) οι εξωφρενικές εικόνες σε παραλία του Μπόρνμουθ, στο Ντόρσετ συγκεκριμένα, όπου χιλιάδες άνθρωποι πήγαν για μπάνιο λόγω των 32,6 βαθμών Κελσίου, κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον!

This is Bournemouth beach right now.

Τη στιγμή, μάλιστα, που η Βρετανία ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα στο σαββατοκύριακο πού και πώς θα αρχίσει να «στέλνει» τουρίστες από τις 4 Ιουλίου και μετά, στήνοντας τις λεγόμενες «αερογέφυρες». Οι εικόνες, ωστόσο, προκαλούν έντονη ανησυχία.

Άρθρο του δημοσιογράφου James Moore στον Independent είναι χαρακτηριστικό, όπως και ο τίτλος του: «Οι εικόνες στην παραλία του Μπόρνμουθ κάνουν τη Βρετανία να μοιάζει σαν την πιο ηλίθια στον κόσμο»!

«Δεν έχει σημασία ό,τι και να κάνουμε, αυτοί οι ανόητοι ηλίθιοι θα αγνοήσουν τους κανόνες», λέει η Βίκι Σλέιντ, ηγέτιδα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών του Συμβουλίου του Μπόρνμουθ, η οποία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των ορδών, που έφερε το κύμα καύσωνα στην πόλη, ως «αηδιαστική».

Συνομιλούσε διαδικτυακά με τη Λόρα Μίλερ, μια Συντηρητική πολιτικό από το Συμβούλιο του Ντόρσετ, που ανέφερε: «Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, βάζουμε σημάνσεις, κλείνουμε τους δρόμους, αλλά δεν λειτουργεί τίποτα. Απλά δεν τους νοιάζει».

This was Bournemouth beach today. Don't complain when there's a second wave. pic.twitter.com/o02jOLGaCe

BREAKING: A major incident has been declared in Bournemouth after thousands of people descended on the area's beaches.

