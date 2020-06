Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βγάζει εκατομμύρια κάνοντας λαθρεμπόριο... άμμου! (pics)

Μια πολύ περίεργη ιστορία που αφορά τη Βόρεια Κορέα και τον Κιμ Γιονγκ Ουν ξετυλίγει το CNN σε ρεπορτάζ του.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας ενδέχεται να πλουτίζει από το λαθρεμπόριο άμμου. Ναι, άμμου!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Μάιο του 2019, δύο αναλυτές της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) με έδρα την Ουάσινγκτον παρατήρησαν κάτι περίεργο: Πάνω από 100 πλοία πλησίαζαν τη Βόρεια Κορέα.

Με την Πιονγιάνγκ να έχει κατά καιρούς κατηγορηθεί για την πώληση άνθρακα και άλλων πολύτιμων αγαθών στην ανοικτή θάλασσα, προκειμένου να ξεφύγει από τους τελωνειακούς υπαλλήλους, στο πλαίσιο των κυρώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο αναλυτές είπαν να ψάξουν λίγο περισσότερο την κινητικότητα που παρατήρησαν. Η Βόρεια Κορέα, θυμίζουμε, απαγορεύεται από τον Δεκέμβριο του 2017 να κάνει εξαγωγές άμμου και άλλων παρόμοιων υλικών βάσει απόφασης των Ηνωμένων Εθνών .

Οι δύο αναλυτές ανακάλυψαν, λοιπόν, ότι η Βόρεια Κορέα έχει στήσει μια τεράστια επιχείρηση, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λαθρεμπόριο άμμου! Σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών, δε, το ύψος των εσόδων για το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν ανήλθε στα 22 εκατ. δολάρια μόνο για το 2019.

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Η αποκάλυψη έγινε όταν διαπιστώθηκε έντονη δραστηριότητα συνολικά 279 πλοίων ανοιχτά της Βόρειας Κορέας, αριθμός, φυσικά, που κίνησε τις υποψίες των αναλυτών, οι οποίοι, τονίζεται στο ρεπορτάζ, μέχρι πρότινος είχαν εντοπίσει ότι για δραστηριότητες όπως λαθρεμπόριο ορυκτών, όπλων, ναρκωτικών και υπό προστασία ζώων χρησιμοποιούνταν συνήθως λιγότερα πλοία.

Ανώνυμη πηγή, μάλιστα, ενημέρωσε την αμερικανική οργάνωση ότι από τον Μάιο του 2019 μέχρι το τέλος του έτους η Πιονγιάνγκ έστειλε στο εξωτερικό περίπου 1 εκατ. τόνους άμμου.

Τι σημαία είχαν τα πλοία

Οι δύο αναλυτές, εξάλλου, που έκαναν την ανακάλυψη, διαπίστωσαν ότι όλα αυτά τα πλοία που μετέφεραν παράνομα άμμο είχαν κάποια σχέση με την Κίνα, με άλλα να έχουν κινεζικές σημαίες και άλλα κινεζικά ονόματα.

Χρησιμοποίησαν ακόμη και εικόνες από δορυφόρο, οι οποίες έδειξαν «σύννεφα» άμμου κάτω από δεκάδες πλοία, ενώ βεβαιώθηκαν ότι γίνεται λαθρεμπόριο άμμου όταν, ψάχνοντας τα ιστορικά αρχεία, ανακάλυψαν ότι από τις αρχές της δεκαετίας του '90 η Βόρεια Κορέα έκανε εξαγωγές άμμου.

