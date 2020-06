Βρετανία: Επανεξετάζουν ονόματα οδών μετά την καταστροφή του αγάλματος του Κόλστον

Ο Σαντίκ Καν έδωσε εντολή για επανεξέταση των αγαλμάτων της πρωτεύουσας και της ονοματοδοσίας οδών μετά την καταστροφή του αγάλματος του Άγγλου δουλέμπορου, Έντουαρντ Κόλστον από διαδηλωτές κατά του ρατσισμού που προκάλεσε δημόσια συζήτηση για τους δαίμονες του αυτοκρατορικού παρελθόντος της Βρετανίας.

Το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ο οποίος έκανε περιουσία τον 17ο αιώνα από το εμπόριο σκλάβων από τη δυτική Αφρική, ανατράπηκε και πετάχτηκε στο λιμάνι του Μπρίστολ την Κυριακή από μία ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχαν σε ένα κύμα διαδηλώσεων μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Καν είπε πως μια επιτροπή θα επανεξετάσει το θέμα των αγαλμάτων, των αναμνηστικών πλακών και της ονοματοδοσίας των οδών που αντανακλούν εν πολλοίς την ραγδαία επέκταση του πλούτου και της ισχύος του Λονδίνου στο αποκορύφωμα της Βρετανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο της βασίλισσας Βικτωρίας.

«Η ποικιλομορφία της πρωτεύουσάς μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας, όμως τα αγάλματα, η ονοματοδοσία των οδών και οι δημόσιοι χώροι μας αντανακλούν μια εποχή που έχει πια παρέλθει», είπε ο Καν και πρόσθεσε πως ορισμένα αγάλματα θα απομακρυνθούν.

«Είναι μια άβολη αλήθεια ότι το έθνος και η πόλη μας οφείλουν ένα μεγάλο μέρος του πλούτου και του ρόλου τους στο δουλεμπόριο και ενώ αυτό αντανακλάται στη δημόσια σφαίρα μας, η συνεισφορά πολλών από τις κοινότητές μας στη ζωή στην πρωτεύουσά μας έχει συνειδητά αγνοηθεί».

Στη μεγαλύτερη απέλαση στην ιστορία όπως είναι γνωστή, όπλα και πυρίτιδα από την Ευρώπη ανταλλάχθηκαν με εκατομμύρια Αφρικανούς σκλάβους που μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με πλοία διαμέσου του Ατλαντικού στην αμερικανική ήπειρο. Τα πλοία επέστρεψαν στην Ευρώπη με ζάχαρη, βαμβάκι και καπνό.

Από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, έως 17 εκατομμύρια Αφρικανοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά αποσπάστηκαν με τη βία από τα σπίτια τους σε ένα από τα πιο βάναυσα παγκοσμιοποιημένα εμπόρια στον κόσμο. Πολλοί πέθαναν κάτω από φρικτές συνθήκες.

Όσοι επέζησαν έζησαν μια ζωή ως σκλάβοι σε φυτείες ζάχαρης, καπνού και βαμβακιού. Η Βρετανία κατάργησε το διατλαντικό εμπόριο σκλάβων το 1807, αν και για την πλήρη κατάργηση της δουλείας χρειάσθηκε ακόμη μια γενιά.

Black Lives Matter protestors in Bristol pulled down a statue of slaver Edward Colston, dragged it through the streets, and threw it into the sea

This is so historic and iconic, I’m in awe #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/JlxzG1e2td

— Nadine Batchelor-Hunt (@nadinebh_) June 7, 2020