Διοξείδιο του άνθρακα: Νέο θλιβερό ρεκόρ με τα υψηλότερα επίπεδα εδώ και 23 εκατομμύρια χρόνια! (pics)

Το διοξείδιο του άνθρακα που καταγράφηκε στο παρατηρητήριο της Μάουνα Λόα στη Χαβάη έφτασε τα 417 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) τον Μάιο, σε επίπεδα υψηλότερα από το ρεκόρ των 414,8 ppm που είχαν καταγραφεί πέρυσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Διεύθυνσης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Scripps στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο.

Η πτώση των εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα λόγω των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού -που εκτιμάται ότι σε ορισμένες χώρες έφτασε το 26% κατά τη διάρκεια της αιχμής των μέτρων- δεν έχει καταφέρει να αντισταθμίσει τις μεγάλες φυσικές διακυμάνσεις στις εκπομπές άνθρακα, οι οποίες προκαλούνται από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα φυτά και τα εδάφη στη θερμοκρασία, την υγρασία και άλλους παράγοντες, αναφέρουν οι επιστήμονες.

Atmospheric carbon dioxide measured at Mauna Loa Observatory reached a seasonal peak of 417.1 parts per million in May, the highest monthly reading ever recorded, scientists from NOAA and @Scripps_Ocean announced today. https://t.co/BRF9VmLGIO pic.twitter.com/8ElmL8NNeT

— NOAA Research (@NOAAResearch) June 4, 2020