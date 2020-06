Ρεπόρτερ δέχθηκε επίθεση ενώ ήταν στον αέρα και κάλυπτε τις διαδηλώσεις στο Λονδίνο (vid & pic)

Επεισοδιακή ήταν η κάλυψη των διαδηλώσεων για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την δημοσιογράφο του 9 News της Αυστραλίας, στο Λονδίνο.

Την ώρα λοιπόν που η Σόφι Γουόλς ήταν στον αέρα και μετέδιδε τις εικόνες από τα όσα γίνονταν εκεί, ξαφνικά ακούγεται να ουρλιάζει.

Όταν το πλάνο επέστρεψε σε εκείνη, ήταν εμφανώς ταραγμένη, έτρεμε και έλεγε οτι ένας άνδρας την πλησίασε και έκανε κινήσεις σα να ήθελε να την μαχαιρώσει.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, από το κανάλι έγινε γνωστό πως ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» πριν τραπεί σε φυγή.

Ο κάμερα μαν και περαστικοί τον κυνήγησαν και κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία και να τον συλλάβει, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαριστεί ποιο ήταν το επικίνδυνο αντικείμενο πάνω του.

This is our cameraman Jason (in maroon) chasing after the man, who assaulted Sophie during her live cross - with a light stand. Incredibly brave. We’re all thankful they’re alright. pic.twitter.com/pywnss6GKt

Σε μήνυμά της στο Twitter μετά το περιστατικό, η η Σόφι Γουόλς δήυλωσε πως είναι καλά στην υγεία της και ευχαρίστησε και τον καμεραμάν της για την ηρωική του παρέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα.

«Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ο άνδρας συνελήφθη για οπλοφορία και απειλή για δολοφονία. Τρέμω, αλλά είμαι ΟΚ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κάμερα μαν, Τζέισον Κόντουιτ που κυνήγησε τον ένοπλο άνδρα με ένα φωτιστικό και βοήθησε στο να τον συλλάβουν».

Thank you for your messages. The man has been arrested for threats to kill and carrying a weapon. I’m shaken but ok. Big thanks to my incredible camerman Jason Conduit who chased him down armed with a light stand and got him arrested. https://t.co/YRxrUB3j4l

— Sophie Walsh (@sophie_walsh9) June 3, 2020