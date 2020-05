Ντάλας: Ξυλοδαρμός πολίτη που προσπάθησε να σώσει την περιουσία του κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων (vid)

Οι ξυλοδαρμοί και τα επεισόδια δεν έχουν τέλος στις ΗΠΑ, καθώς σχεδόν σε όλες τις πολιτείες οι περισσότεροι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ωστόσο ένα ακόμα βίντεο με άγριο ξυλοδαρμό ενός πολίτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου αλλά αυτή την φορά δεν πρόκειται για επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία.

Συγκεκριμένα ένας πολίτης προσπάθησε, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να σώσει την περιουσία του από τη λεηλασία στο Ντάλας εν μέσω των διαδηλώσεων και ξυλοκοπήθηκε.

Η ταυτότητα του παραμένει άγνωστη, όμως όπως φαίνεται στο βίντεο κρατάει ένα αντικείμενο στο χέρι, με τα τοπικά Μέσα να αναφέρουν πως είναι μαχαίρι και να καταδιώκει τους βάνδαλους.

in the memory of George Floyd pic.twitter.com/4u6sloNEzy

— carico (@carico1970) May 31, 2020