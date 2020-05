Επεκτείνονται τα επεισόδια στις ΗΠΑ μετά τον φόνο του 46χρονου, Τζορτζ Φλόιντ.

Η κυκλοφορία απαγορεύθηκε χθες Σάββατο σε αρκετές μεγάλες πόλεις καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για τον άδικο θάνατο του Αφροαμερικανού.

Συγκεκριμένα, από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο οι διαδηλώσεις με βασικό σύνθημα το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» -τα τελευταία λόγια του Φλόιντ όταν βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος με το γόνατο ενός αστυνομικού στον λαιμό του-, ξεκίνησαν ειρηνικά, όμως στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια με τους διαδηλωτές να κλείνουν δρόμους, να βάζουν φωτιές και να συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Το θέαμα των διαδηλωτών που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους τροφοδότησε μια αίσθηση κρίσης που ολοένα και αυξάνει στις ΗΠΑ έπειτα από εβδομάδες lockdown λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, εξαιτίας της οποίας εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι, με τις μειονότητες να πλήττονται περισσότερο.

Someone just tried robbing me. Had my wallet half way out of my pocket when I slapped his hand. With that, I’m out of here.

There is no other word to describe these people: THUGS

They don’t care about George Floyd at all. They probably don’t even know who he is. pic.twitter.com/8qVfN7s753

