Αναφορές για τρίτο νεκρό κατά την διάρκεια επεισοδίων στις ΗΠΑ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ (vids)

Συνεχίζονται τα επεισόδια στις περισσότερες Πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται για την δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ.

Συγκεκριμένα, οι νεκροί είναι πλέον τρεις καθώς μετά τον 19χρονο αλλά και τον ομοσπονδιακό πράκτορα, ακόμα ένας άνθρωπος φέρεται να σκοτώθηκε όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα.

Σύμφωνα με το nbcnews έπεσε νεκρός ένας άνδρας στην Ινδιανάπολη από πυροβολισμούς.

Here is the scene in #Indianapolis at the moment. At least three people have been shot and one is dead amid protests in downtown, per police chief Randal Taylor #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #USARevolts #Riots2020 #JusticeForGeorgeFloyd

pic.twitter.com/1KXpmiHWUv

— Gabriel Schray (@schrayguy) May 31, 2020