Ο Κόλιν Κάπερνικ προσφέρεται να πληρώσει δικηγόρους για τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη! (pics)

Ο Κόλιν Κάπερνικ ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στο Twitter και στο Instagram πως προσφέρεται να πληρώσει δικηγόρους για όσους διαδηλωτές στη Μινεάπολη αντιμετωπίσουν προβλήματα με τον νόμο!

Λέει, μάλιστα, συγκεκριμένα, με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ: «Στον αγώνα για απελευθέρωση υπάρχουν πάντα αντίποινα. Πρέπει να προστατεύσουμε τους Μαχητές της Ελευθερίας μας»!

Γ​ια όσους δεν θυμούνται, ο 32χρονος, σήμερα, Κάπερνικ, πρώην αθλητής του NFL, είναι αυτός που στις 26 Αυγούστου 2016, σε έναν αγώνα προετοιμασίας των San Francisco 49ers, αποφάσισε να μη σηκωθεί από τον πάγκο -γονάτισε για την ακρίβεια- κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

«Δεν πρόκειται να σηκωθώ και να δείξω περηφάνια στη σημαία μιας χώρας που καταπιέζει μαύρους ανθρώπους. Για μένα, αυτό είναι μεγαλύτερο από το άθλημα και θα ήμουν εγωιστής αν κοίταγα προς την άλλη πλευρά», δήλωσε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου από την επίσημη ιστοσελίδα της NFL μετά το παιχνίδι.

Καταλαβαίνετε πως ακολούθησε χαμός, με κάποιους να συγκρίνουν την πράξη του, ακόμη και σήμερα φυσικά, με την υψωμένη γροθιά των Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968. Ο ακτιβιστής, μάλιστα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Χάρι Έντουαρντς, τον αποκάλεσε «Μοχάμεντ Άλι της γενιάς του». Από την άλλη, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει ότι «οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NFL θα πρέπει να απολύουν τους παίκτες που γονατίζουν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως πρέπει να βρει μια χώρα που να τον βολεύει περισσότερο».

Το φοβερό είναι πως εξαιτίας της στάσης του Κάπερνικ οι San Francisco 49ers έλυσαν το συμβόλαιο του και καμία από τις 32 ομάδες του πρωταθλήματος δεν θέλησε να τον εντάξει στο δυναμικό της, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην έχει ομάδα. Τον Νοέμβριο του 2017 ο Κάπερνικ έκανε αγωγή κατά της National Football League, κατηγορώντας τις ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα ότι είχαν συνεννοηθεί, ώστε να μην τον προσλάβει καμία.

Το 2018, πάντως, του απονεμήθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία το βραβείο «Πρεσβευτής της Συνείδησης», ενώ την ίδια στιγμή η ΝΙΚΕ τον έκανε κεντρικό πρόσωπο της διαφημιστικής της καμπάνιας για τα 30 χρόνια του σλόγκαν, ''Just Do It''.

Colin Kaepernick tried to protest peacefully, and he was called so many disgusting names and vilified for it. Now that it’s resorted to riots, the same people who called Kap those names are suddenly saying “why can’t they protest peacefully?”

It truly makes me sick. pic.twitter.com/NiJrjgXKQi

— x- Calgary Trade Central (@cgytradecentral) May 29, 2020