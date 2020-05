Συνελήφθη ο αστυνομικός που κατηγορείται για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ο αστυνομικός που πιάστηκε στη κάμερα να χρησιμοποιεί το γόνατό του πιέζοντας το λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ στο έδαφος συνελήφθη, όπως αναφέρουν ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Οι Αρχές της Μινεσότα λένε ότι ο αστυνομικός που πίεζε στο λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ συνελήφθη».

Ο Επίτροπος Ασφαλείας στην Πολιτεία της Μινσεότα, Τζον Χάριγκτον δήλωσε νωρίτερα πως έλαβε πληροφορίες πως ο Ντέρεκ Τσόβιν και εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ, τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Χάριγκτον δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εξέλιξη, καθώς όπως είπε αυτό είναι αρμοδιότητα του Εισαγγελέα της κομητείας του Χένεπιν που ερευνά την υπόθεση.

Ο Chauvin, ο οποίος είναι λευκός, απολύθηκε μετά την κυκλοφορία του βίντεο που τον έδειχνε να αγνοεί τις εκκλήσεις των παρισταμένων να απελευθερώσει τον Floyd, ο οποίος ακουγόταν να λέει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω».

BREAKING: Minnesota authorities say the police officer who knelt on George Floyd's neck has been arrested. https://t.co/HvnG6QD80R

— The Associated Press (@AP) May 29, 2020