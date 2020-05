Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Twitter - Τραμπ: Μήνυμά του για τη Μινεάπολη αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου (vid)

Η αντιπαράθεση συνεχίζεται: στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου (@WhiteHouse) στο Twitter αναπαράγεται το μήνυμα που είχε αναρτήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Μινεάπολη και το οποίο «καλύφθηκε» από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης επειδή θεωρήθηκε ότι «εκθειάζει τη βία».

Εκνευρισμένος από τις πρόσφατες αποφάσεις της πλατφόρμας, την οποία ωστόσο χρησιμοποιεί με επιμονή, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπέγραψε την Πέμπτη ένα διάταγμα με το οποίο σκοπεύει να περιορίσει την ελευθερία που απολαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον έλεγχο του περιεχομένου τους.

Λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε ένα μήνυμα για τις ταραχές που σημειώνονται στη Μινεάπολη, μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης σύλληψής του από λευκούς αστυνομικούς.

«Αυτοί οι ταραξίες προσβάλλουν την μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και δεν θα επιτρέψω να συμβαίνει αυτό. Μόλις μίλησα με τον Κυβερνήτη Τιμ Ουόλτς και του είπα ότι ο στρατός είναι μαζί του. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα αναλάβουμε τον έλεγχο, αλλά όταν αρχίζουν οι λεηλασίες, αρχίζουν τα πυρά. Ευχαριστώ!», έγραψε ο Τραμπ.

The National Guard has arrived on the scene. They are in Minneapolis and fully prepared. George Floyd will not have died in vain. Respect his memory!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020