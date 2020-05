Hana Kimura: Πέθανε το 22χρονο αστέρι του Stardome και του Netflix (pics)

Σοκ προκάλεσε η είδηση οτι η Hana Kimura άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Τα δυσάρεστα νέα για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της επαγγελματικής πάλης, άρχισαν να κυκλοφορούν το Σάββατο το πρωί, με την επίσημη ανακοίνωση του Stardome (είναι διοργάνωση για γυναίκες που θεωρείται προθάλαμος για το WWE και το AEW).

«Φίλοι του Stardome, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε πως η Hana Kimura πέθανε.

Σας παρακαλούμε δείξτε σεβασμό και αφήσει να περάσει λίγο ο καιρός για να προχωρήσουν τα πράγματα. Οι σκέψεις και οι προσευχές στην οικογένεια και στους φίλους της.

Εκτιμούμε την υποστήριξή σας, αυτή την δύσκολη περίοδο», ήταν το μήνυμα στο Twitter.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020