55χρονη μαμά και 19χρονη κόρη κάνουν κάθε μέρα μαζί μπάνιο (pics & vid)

Στον θαυμαστό κόσμο των ΗΠΑ τα έχουμε δει όλα.

Ή, τουλάχιστον, σχεδόν όλα, οπότε δεν μας κάνει και πολύ εντύπωση όταν συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού διάφορα περίεργα πράγματα.

Αλλά, αυτήν τη φορά, μάλλον φτάσαμε στο πικ...

Στο νέο επεισόδιο της σειράς του TLC ''sMothered'', η μαμά Mary και η έφηβη κόρη της Brittani, από το Jensen Beach της Φλόριντα, μιλούν για την πολύ στενή τους σχέση.

Πόσο στενή; Δεν πάει ο νους σας.

Η 55χρονη μητέρα αποκαλύπτει ότι κάνει κάθε μέρα μπάνιο με τη 19χρονη κόρη της!

Συμφωνούν και οι δύο, δε, πως «είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας». Και μάλιστα, στο απόσπασμα του επεισοδίου που κυκλοφόρησε, υπάρχει και ντοκουμέντο, καθώς μαμά και κόρη μπαίνουν όντως στο ντους μαζί και η Mary εμφανίζεται να στέκεται πίσω από την κόρη της, αρχίζοντας να της λούζει τα μαλλιά.

«Κάνω μπάνιο με την Brittani από τότε που ήταν 5 χρονών», λέει η μητέρα της, σημειώνοντας πως όλο αυτό ξεκίνησε όταν η κόρη της πάθαινε κρίσεις πανικού. Τα χρόνια πέρασαν, ωστόσο και η συνήθεια, όπως φαίνεται, έμεινε...

Mother and her 19-year-old daughter reveal they still SHOWER TOGETHER daily as they star in reality series about over-the-top mom-daughter relationshipshttps://t.co/rsiIESoza1

— Emerald Not a BOT. (@Bella_Emerald1) May 20, 2020