Πετρούνιας: «Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Next stop Paris!»

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια μετά το 7ο χρυσό μετάλλιο στους κρίκους σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συνέχισε να γράφει μια μοναδική ιστορία για τη γυμναστική στο Ρίμινι.

Ο 33χρονος σπεσιαλίστας έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην καριέρα του στους κρίκους, φθάνοντας στα 13 χρυσά μετάλλια στην καριέρα του σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγη ώρα μετά τη νέα του επιτυχία ο Ελληνας ολυμπιονίκης, έχοντας στα χέρια του το χρυσό μετάλλιο, με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο νέο ρεκόρ, καθώς πλέον είναι ο μόνος με επτά νίκες στο ίδιο όργανο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έστειλε και το μήνυμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σε λιγότερο από τρεις μήνες.

«Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε ! Δεν θα μπορούσα να νιώσω πιο χαρούμενος ! It's gold again ! Next stop Paris ! Ευχαριστώ την ομάδα μου και την οικογένειά μου!» έγραψε ο Πετρούνιας.