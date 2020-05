Η πιο σπάνια κουκουβάγια του κόσμου αρνείται να εξαφανιστεί: Βρέθηκαν μικρά μετά από 10 χρόνια (pics & vid)

Για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία βρέθηκαν δύο νεογέννητα του είδους της κουκουβάγιας morepork του Νησιού Νόρφολκ.

Πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια είδη κουκουβάγιας, καθώς οι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν περισσότερα από 45 άτομα του συγκεκριμένου είδους στη Γη!

Όλα, δε, ζουν στο συγκεκριμένο νησί του Ειρηνικού ωκεανού, που βρίσκεται ανάμεσα στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νέα Καληδονία.

«Είναι φανταστικό», σχολίασε ο Rohan Clarke, ένας οικολόγος των πτηνών από το Πανεπιστήμιο Monash του Ουέλινγκτον, στη Νέα Ζηλανδία.

Οι ερευνητές, ωστόσο, εργάζονται περισσότερα από 40 χρόνια, προκειμένου να σώσουν αυτό το εκπληκτικό είδος κουκουβάγιας. Και τα 45 άτομα φαντάζουν πολλά σε σχέση με τον αριθμό του πληθυσμού πριν από μερικές δεκαετίες...

Η δουλειά των επιστημόνων, λοιπόν, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, μετά τη δραματική μείωση του πληθυσμού στο νησί, στο οποίο έφτασε να υπάρχει μόνο ένα θηλυκό!

«Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να το σώσουμε... και ακολούθησε μια απίστευτη ιστορία», είπε ο Δρ Clarke.

Το 1989, η τελευταία κουκουβάγια που είχε απομείνει ζευγάρωσε επιτυχημένα με ένα αρσενικό από ένα υποείδος της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επόμενες γενιές στο νησί Norfolk αποτελούν σήμερα ένα μοναδικό υβρίδιο.

Απροσδόκητα, οι κουκουβάγιες σταμάτησαν την αναπαραγωγή το 2012 και αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το 2019.

Το ίδιο απροσδόκητα, όμως, πριν από λίγες μέρες εντοπίστηκαν αυτά τα μικρά και οι επιστήμονες ελπίζουν τώρα πως το πιο σπάνιο είδος κουκουβάγιας στον κόσμο θα συνεχίζει να αντιστέκεται στον αφανισμό του.

