Νίγηρας: Τεράστιο σύννεφο σκόνης σκέπασε την πρωτεύουσα, ο ουρανός έγινε κόκκινος (vids)

Ο ουρανός της πρωτεύουσας του Νίγηρα, Niamey, έγινε κόκκινος σαν αίμα τη Δευτέρα.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα του «calima», ενός καιρικού φαινομένου που χαρακτηρίζεται από την παρουσία σκόνης, θυελλωδών ανέμων και άμμου από την έρημο της Σαχάρας.

Η αμμοθύελλα πλησίασε την πρωτεύουσα και ο ουρανός έγινε κόκκινος.

A massive dust cloud sweeps in from the Sahara over Niamey in Niger, on a path towards the Atlantic.

— SkyNews (@SkyNews) May 6, 2020