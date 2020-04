Κορονοϊός: 181 μετανάστες σε καραντίνα σε πλοίο απέναντι από το Παλέρμο (pic)

Την Κυριακή (19/04), 34 άνθρωποι, που διασώθηκαν από την ισπανική ΜΚΟ «Aita Mari» μεταφέρθηκαν στο «Rubattino», στο οποίο βρίσκονται από την Παρασκευή (17/04) 147 μετανάστες, μετά τη διάσωσή τους από το «Alan Kurdi», ένα σκάφος της γερμανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης «Sea Eye».

Περίπου 20 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού επιβαίνουν στο πλοίο, ενώ την είδηση έκαναν γνωστή οι Αρχές της Ιταλίας.

Η Ιταλία, που είναι η δεύτερη πιο πληγείσα χώρα στον κόσμο από την πανδημία του κορονοϊού, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο των λιμανιών της στους μετανάστες.

Οι 180 μετανάστες του «Rubattino» αναμένεται να υποβληθούν σε τεστ, πριν από την καραντίνα των 14 ημερών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, αναμένεται στη συνέχεια να κατανεμηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ferry boat μπορεί να φιλοξενήσει 1.471 επιβάτες και διαθέτει 289 καμπίνες και ιατρικό κέντρο.

Η Λιβύη, όπως και η Ιταλία και η Μάλτα, κήρυξαν τα λιμάνια τους μη ασφαλή για την αποβίβαση ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα, η ανάληψη της φροντίδας των οποίων περιπλέκεται αυτή την ώρα, λόγω της υγειονομικής κρίσης που συνδέεται με την πανδημία της νόσου Covid-19.

#Italian authorities have said that a group of 147 migrants who spent 12 days at sea will be quarantined on a ferry off the country's coast.

The migrants on board Alan Kurdi ship,operated by #German charity Sea-Eye, will be transferred to ferry docked in Italian port of Palermo. pic.twitter.com/Ju7CqsMtZl

— IANS Tweets (@ians_india) April 18, 2020