Κορονοϊός: Αστυνομικά αυτοκίνητα άναψαν τα φώτα για πέντε λεπτά ως φόρο τιμής στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία (vid)

Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι σε όλο τον κόσμο δεν σταματούν να δίνουν τις μάχες του απέναντι στον κορονοϊό. Είναι οι σύγχρονοι ήρωες που προσπαθούν κάθε λεπτό να σώσουν ζωές. Δίπλα σε όσους εργάζονται στα νοσοκομεία του Κεντάκι στάθηκαν οι αστυνομικοί της περιοχής, ανάβοντας για πέντε λεπτά τα φώτα από τα περιπολικά τους.

For five minutes, emergency vehicles were lit up as part of a tribute to health care workers at Lake Cumberland Regional Hospital in Kentucky. https://t.co/uuNESoTzt5 pic.twitter.com/Hb9k80qzXO

— CNN (@CNN) April 13, 2020