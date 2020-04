Απόκοσμη εικόνα: Ο Πάπας Φραγκίσκος μόνος του στη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής (pics & vid)

Παρότι ο καιρός πέρασε και έχουμε δει πραγματικά εκατοντάδες απόκοσμες εικόνες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο, εικόνες σαν και αυτές στο Βατικανό δεν θα τις συνηθίσουμε ποτέ...

Χθες, Μεγάλη Παρασκευή για την καθολική εκκλησία, ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε τη λειτουργία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου μόνος. Πέρα από τη μικρή συνοδεία του, δηλαδή, ο Ποντίφικας ήταν ολομόναχος.

At the start of Good Friday Liturgy of the Lord's Passion in a nearly empty St. Peter's Basilica, #PopeFrancis prostrates himself before a crucifix draped in red cloth and prays in silence. pic.twitter.com/O9tJJJlPnb

— Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) April 10, 2020