Tρομακτική δήλωση Τραμπ: «Θα υπάρξουν πολλοί θάνατοι αυτή και την επόμενη εβδομάδα» (vid)

Με τα κρούσματα κορονοϊού να έχουν ξεπεράσει, πλέον, τις 300.000, ενώ μόλις την Τετάρτη ξεπέρασαν τις 200(!), και τους νεκρούς να είναι περισσότεροι πια από 8.000, η Αμερική αυτήν τη στιγμή ζει έναν αληθινό εφιάλτη, ο οποίος, όμως, θα γίνει πολύ χειρότερος από την επόμενη εβδομάδα!

Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, μεταξύ της εβδομάδας που έρχεται και της επόμενης «θα έχουμε πολλούς θανάτους»!

«Αυτή πιθανότατα θα είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη. Θα έχουμε πολλούς θανάτους, δυστυχώς. Αλλά θα ήταν ακόμη περισσότεροι αν δεν παίρναμε μέτρα κοινωνικής απόστασης. Φαίνεται ότι στη Νέα Υόρκη θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

PRESIDENT TRUMP: “There’s going to be a lot of death” in coming weeks

pic.twitter.com/T2J9OTJv53

— Breaking911 (@Breaking911) April 4, 2020