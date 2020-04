Κορονοϊός: Ο Ταϊλανδός βασιλιάς σπάει την καραντίνα κάνοντας βόλτες με το Boeing του (pics & vids)

Άλλοι το έχουν ρίξει στο τραγούδι από τα μπαλκόνια, άλλοι παίζουν κάνα επιτραπέζιο ή video game και άλλοι έχουν λιώσει στις σειρές και στις ταινίες...

Αλλά ο Μάχα Βατζιραλονγκόρν τα βαριέται όλα αυτά.

Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης εγκαταστάθηκε σε ένα ξενοδοχείο της Βαυαρίας στις αρχές Μαρτίου -μαζί με το χαρέμι του, που αποτελείται από 20 γυναίκες, και μια πολυμελή ακολουθία, μέλη της οποίας συνέχισαν να κάνουν βόλτες με τα ποδήλατά τους, παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού, που ισχύει, φυσικά και στη Βαυαρία.

Ο ίδιος ο μονάρχης, όμως, φαίνεται πως έχει βρει έναν άλλο τρόπο, για να ξεπεράσει την πλήξη της καραντίνας -αφού το χαρέμι του, όπως φαίνεται, δεν επαρκεί...

Πετάει με το πολυτελές του τζετ προς διάφορες κατευθύνσεις ανά τη Γερμανία, για να ανεβάσει την αδρεναλίνη του! Και παρά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Βαυαρία λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η οποία, προφανώς, ισχύει και για αυτόν.

The @telegraaf newspaper in the Netherlands has another article on King Vajiralongkorn's scandalous behaviour in Germany, with plenty of information from me https://t.co/kujkR4VFUt

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) April 2, 2020