Πώς θα σας φαινόταν αν βλέπατε από το μπαλκόνι έναν κομήτη πέντε φορές μεγαλύτερο του Δία; (pics & vid)

Οι μέρες είναι, πράγματι, πρωτοφανείς. Βιώνουμε συναισθήματα πρωτόγνωρα. Ζούμε μια κατάσταση περίεργη. Και λίγο απίστευτη, όσο να πεις...

Με τον μισό πληθυσμό του πλανήτη να βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι λόγω κορονοϊού, ο κόσμος προσπαθεί να ηρεμήσει και να αντιμετωπίσει ψύχραιμα το παρόν και το μέλλον.

Κυρίως, όμως, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά του, ψάχνει τρόπους να ξεχαστεί και να ξεχάσει την κλεισούρα του, ξεφεύγοντας λίγο από όλη αυτή την ιστορία. Με δουλειά, βιβλία, video games, σειρές, ταινίες, μουσική, επιτραπέζια. Το οτιδήποτε.

Πώς θα σας φαινόταν, όμως, αν σε όλα τα παραπάνω σας λέγαμε ότι, ίσως, το ευχόμαστε δηλαδή, προς τα τέλη Απριλίου θα μπορείτε να προσθέσετε και κάτι ακόμα; Να βγείτε στο μπαλκόνι σας, να στρέψετε τα μάτια σας στον ουρανό -αν έχετε και κιάλια ακόμη καλύτερα- και να δείτε έναν τεράστιο κομήτη! Έναν αληθινά τεράστιο κομήτη.

Και όμως, είναι πολύ πιθανό!

Ο κομήτης Άτλας, που πήρε το όνομά του από το σύστημα Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) στη Χαβάη τον Δεκέμβριο του 2019, είναι, πιθανότατα, ο μεγάλος κομήτης του 2020 και ένας από τους μεγαλύτερους, που ενδεχομένως θα δει ποτέ ο κόσμος δια γυμνού οφθαλμού στο βόρειο ημισφαίριο της Γης -στο οποίο, μην ξεχνάμε, βρίσκεται και η Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα πελώριο αντικείμενο, με τους επιστήμονες, ωστόσο, να μη γνωρίζουν 100% πόσο πελώριο είναι...

Όμως, το γεγονός ότι η ατμόσφαιρά του είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία, τους κάνει να πιστεύουν ότι το μέγεθός του είναι κάπου εκεί: Πέντε φορές ο «γίγαντας» του ηλιακού μας συστήματος ή, για να το καταλάβετε καλύτερα, ο μισός ήλιος μας!

Το τελευταίο διάστημα έχει εκπλήξει τους αστρονόμους με την ταχύτατη αύξηση της φωτεινότητάς του, κατά 4.000 φορές μέσα σε έναν μήνα. Και όπως λένε και ευελπιστούν οι επιστήμονες, σύντομα ενδέχεται να μπορούμε να τον δούμε στον ουρανό με γυμνό μάτι, όπως βλέπουμε, για παράδειγμα, την Αφροδίτη κάθε σούρουπο. Αλλά σκεφτείτε κάτι πιο φωτεινό, βράδυ, σε καθαρό ουρανό, και να κινείται...

Ήδη, μάλιστα, ο Άτλας είναι ορατός με -καλά- κιάλια. Αν θέλετε να τον εντοπίσετε, βρίσκεται στη Μεγάλη Άρκτο.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε αν θα «αντέξει», καθώς πλησιάζει επικίνδυνα τον Ήλιο. Θα φτάσει, συγκεκριμένα, μόλις σε απόσταση 23 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από το αστέρι μας και αν δεν τον «εξατμίσει» και τον σπάσει, θα τον βλέπουμε για αρκετές μέρες και τον Μάιο.

Όσο για την απόστασή του από εμάς, μη φοβάστε. Άλλο κακό δεν θα μας βρει, αφού θα περάσει στα 72 εκατομμύρια μίλια μακριά (κοντινότερη απόσταση) στις 23 Μαΐου.

Εμείς κρατάμε, πάντως, αυτό που λέει στους Times ο αστροφυσικός Daniel Brown από το Nottingham Trent University: «Είναι οπωσδήποτε ένας υποσχόμενος κομήτης. Είναι πολύ πιθανό προς τα τέλη Απριλίου το θέαμα είναι μοναδικό. Πραγματικά μοναδικό».