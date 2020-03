Με την εμφάνιση του κορονοϊού, «γεννήθηκε» και η εξής απορία σε πολλούς: αν μπορούν να συνεχίσουν άφοβα το σεξ, χωρίς να τους προβληματίζει η σκέψη αν μπορούν να κολλήσουν τον Covid-19.

Το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της Νέας Υόρκης πρωτοπόρησε και έβγαλε οδηγίες για τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να λύσει τις απορίες και αμφιβολίες.

«Είσαι ο πιο ασφαλής εραστής σου. Η αυτοϊκανοποίηση δεν μεταδίδει τον Covid-19, ειδικά αν πλένεις τα χέρια σου - και όποια sex toys - με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν και μετά», αναφέρει αρχικά το εν λόγω έγγραφο και προσθέτει:

«Ο επόμενος πιο ασφαλής εραστής σου είναι ο άνθρωπος, με τον οποίο μένεις μαζί. Το να έχεις στενή επαφή - συμπεριλαμβανομένου του σεξ - με μικρό κύκλο ανθρώπων βοηθάει να μην μεταδοθεί ο ιός.

Να αποφεύγεις τη στενή επαφή - συμπεριλαμβανομένου του σεξ - με οποιονδήποτε εκτός του σπιτιού σου. Αν κάνεις σεξ με άλλους, να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερους συντρόφους και να αποφεύγεις τα group sex.

Αν συνήθως συναντάς από κοντά ανθρώπους που γνωρίζεις διαδικτυακά ή βγάζεις τα προς το ζην από το σεξ, κάνε ένα διάλειμμα. Τα ραντεβού μέσω βίντεο, το sexting ή τα chat rooms μπορεί να είναι οι άλλες επιλογές σου».

Όσο για το τι γίνεται κατά την διάρκεια του σεξ; «Το φιλί μπορεί εύκολα να μεταδώσει τον ιό. Να μην φιλάς όποιον δεν είναι μέρος του στενού σου κύκλου», συμπληρώνεται «Τα προφυλακτικά μπορεί να μειώσουν την πιθανότητα μετάδοσης» και τονίζεται «είναι πολύ σημαντικό να πλένεσαι πριν και μετά το σεξ».

“You are your safest sex partner” — obsessed with NYC’s guide to sex during corona pic.twitter.com/xuKRzD0Jhw

— Chrissy Rutherford (@chrissyford) March 21, 2020