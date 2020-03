Την στιγμή που ο κορονοϊός έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, ένας «ξεχασμένος» ιός έκανε την εμφάνισή του στην Κίνα, ο hantavirus.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας πέθανε ενώ βρισκόταν σε λεωφορείο και κατευθυνόταν στην εργασία του στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, όπως αναφέρει η Global Times.

Στο λεωφορείο ήταν επίσης 32 άτομα, οι οποίοι ελέγχθηκαν για τον ιό.

Σύμφωνα με την New York Post αυτός ο ιός σπάνια μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι ένας νέος ιός.

«Ο hantavirus εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950 στον πόλεμο της Αμερικής-Κορέας στην Κορέα (στον ποταμό Hantan). Μεταδίδεται από αρουραίους ή ποντικούς εάν οι άνθρωποι καταπιούν τα σωματικά τους υγρά. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια», αναφέρει η Σουηδή επιστήμονας Dr. Sumaiya Shaikh. «Μην πανικοβάλλεστε, εκτός εάν σχεδιάζετε να φάτε αρουραίους», υποστηρίζει.

The #Hantavirus first emerged in 1950s in the American-Korean war in Korea (Hantan river). It spreads from rat/mice if humans injest their body fluids. Human-human transmission is rare. There were even vaccines developed for it. Please do not panic, unless you plan to eat rats.

— Dr Sumaiya Shaikh (@Neurophysik) March 24, 2020