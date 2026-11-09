Βρετανία: Έκανε τατουάζ σε παιδί και του απαγόρευσαν να επικοινωνεί με οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών

Ένας 20χρονος στη Βρετανία τέθηκε υπό αυστηρούς περιορισμούς μετά τις ανησυχίες της αστυνομίας για τη συμπεριφορά του απέναντι σε ευάλωτα παιδιά.

Μια ιδιαίτερα αυστηρή δικαστική απόφαση εκδόθηκε στη Βρετανία για έναν 20χρονο από το Νορθάμπτον, ο οποίος δεν θα μπορεί πλέον να επικοινωνεί με άτομα κάτω των 18 ετών. Ο Έβαν Μπέιλι τέθηκε υπό περιορισμούς μέσω δικαστικής εντολής, έπειτα από ανησυχίες της αστυνομίας για τη συμπεριφορά του και τις επαφές του με ευάλωτους ανηλίκους.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο μετά από στοιχεία που παρουσίασαν οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα οποία ο νεαρός είχε κάνει τατουάζ σε ένα παιδί, ενώ φέρεται να ενθάρρυνε ανηλίκους να εξαφανίζονται από τα σπίτια τους και να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Η απόφαση εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου από το Magistrates’ Court του Νορθάμπτον και αφορά την προστασία παιδιών που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Απαγόρευση κάθε επαφής

Η δικαστική εντολή, γνωστή ως Criminal Behaviour Order (CBO), απαγορεύει στον Μπέιλι να επικοινωνεί με οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών, είτε απευθείας είτε έμμεσα, ακόμη και μέσω τρίτου προσώπου. Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όταν πρόκειται για μέλη της οικογένειάς του ή όταν η επικοινωνία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της εργασίας του.

Οι περιορισμοί δεν σταματούν στην επικοινωνία. Ο 20χρονος δεν επιτρέπεται να φιλοξενεί ανηλίκους στην κατοικία του ή σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο όπου διαμένει, εκτός εάν συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στην κατοικία όπου διαμένει, προκειμένου να ελέγχει εάν βρίσκονται εκεί ανήλικοι. Οι αστυνομικοί μπορούν επίσης να εξετάζουν το κινητό του τηλέφωνο, ώστε να διαπιστώνουν εάν έχει παραβιάσει την απαγόρευση επικοινωνίας.

Οι ανησυχίες της αστυνομίας

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νορθάμπτονσαϊρ, ο Μπέιλι ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, οι οποίες είχαν εντοπίσει προβληματική συμπεριφορά που σχετιζόταν με αντικοινωνικές ενέργειες και υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε η επαφή του με ευάλωτα παιδιά και νέους.

Ο αστυνομικός Άνταμ Περτ, από την ειδική μονάδα για την εκμετάλλευση ανηλίκων του Νορθάμπτον, δήλωσε ότι η προστασία των παιδιών και των ευάλωτων νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα των αρχών. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ανέδειξαν σοβαρές ανησυχίες για τις επαφές του 20χρονου με νεαρά άτομα και την επίδραση της συμπεριφοράς του στην τοπική κοινωνία.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε την απόφαση προκειμένου οι κάτοικοι να γνωρίζουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί και να μπορούν να ενημερώνουν τις αρχές εάν αντιληφθούν πιθανή παραβίασή τους.

Τι είναι η δικαστική εντολή

Η Criminal Behaviour Order είναι ένα μέτρο που μπορούν να επιβάλλουν τα βρετανικά δικαστήρια σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, με στόχο να περιορίσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που προκαλούν παρενόχληση, ανησυχία ή αναστάτωση στην κοινότητα.

Μπορεί να περιλαμβάνει απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένες περιοχές, περιορισμούς σε δραστηριότητες ή υποχρέωση συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα. Στην περίπτωση του Μπέιλι, οι όροι επικεντρώνονται στην πλήρη αποτροπή της επαφής του με ανηλίκους, με την αστυνομία να διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου για την εφαρμογή τους.

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