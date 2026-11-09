Καλιφόρνια: Κλείνει μετά από 16 χρόνια ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοτέλ της ερήμου με τα 11 θεματικά τροχόσπιτα

Το Hicksville Trailer Palace στην Καλιφόρνια, με τα 11 θεματικά vintage τροχόσπιτα και την πισίνα στην έρημο, θα κλείσει οριστικά τον Ιούνιο του 2027.

Έπειτα από 16 χρόνια λειτουργίας, ένα από τα πιο ξεχωριστά καταλύματα στην περιοχή του Τζόσουα Τρι, στην Καλιφόρνια, ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά τις πόρτες του. Το Hicksville Trailer Palace, ένα μοτέλ αποκλειστικά για ενήλικες, γνωστό για τα 11 vintage τροχόσπιτά του με διαφορετική θεματική διακόσμηση, θα σταματήσει τη λειτουργία του στα τέλη Ιουνίου του 2027.

Την απόφαση ανακοίνωσε η επιχείρηση το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2010. «Μετά από 16 υπέροχα χρόνια ως το πρώτο Trailer Motel της Καλιφόρνιας, αποφασίσαμε να κλείσουμε οριστικά τις πόρτες του Hicksville Trailer Palace στα τέλη Ιουνίου του 2027», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα 11 θεματικά τροχόσπιτα που έκαναν το μοτέλ ξεχωριστό

Το Hicksville Trailer Palace δεν ήταν ένα συνηθισμένο κατάλυμα. Στον χώρο του βρίσκονταν 11 παλιά τροχόσπιτα, καθένα με τη δική του ξεχωριστή αισθητική, δημιουργώντας μια διαφορετική εμπειρία διαμονής στην έρημο της Καλιφόρνιας. Ανάμεσά τους ξεχώριζε το Pee-Wee, εμπνευσμένο από την ταινία «Big Top Pee-wee» και διακοσμημένο με στοιχεία από τον κόσμο του τσίρκου, αλλά και το Integratrailer, με εξωγήινη και επιστημονικής φαντασίας αισθητική.

Τα τροχόσπιτα περιβάλλονταν από πισίνα και χώρους χαλάρωσης, ενώ το ιδιαίτερο ύφος του καταλύματος προσέλκυσε κατά τη διάρκεια των χρόνων και γνωστά πρόσωπα. Η ηθοποιός Κριστίν Ελίζ ΜακΚάρθι σχολίασε στην ανακοίνωση ότι η ίδια βρίσκεται στον «τοίχο της δόξας» του μοτέλ, εκφράζοντας τη λύπη της για το κλείσιμο. Αντίστοιχα, το μοντέλο Tess Holliday θυμήθηκε ότι είχε κλείσει διαμονή εκεί την προηγούμενη χρονιά, χωρίς τελικά να καταφέρει να ταξιδέψει, και έστειλε φίλους της να απολαύσουν την εμπειρία.

Το άλλο κατάλυμα στο οποίο θα επικεντρωθούν οι ιδιοκτήτες

Παρά το οριστικό τέλος του Hicksville Trailer Palace, η επιχείρηση δεν εγκαταλείπει εντελώς τον χώρο της φιλοξενίας. Οι ιδιοκτήτες σκοπεύουν να επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους στο κατάλυμα, Hicksville Pines, που βρίσκεται στο Idyllwild της Καλιφόρνιας.

Όπως ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, η απόφαση είναι γλυκόπικρη, ωστόσο εκτιμούν ότι η συγκέντρωση των προσπαθειών τους στο συγκεκριμένο κατάλυμα θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν σε νέα σχέδια. Το μοτέλ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουνίου 2027. Όσοι έχουν ήδη κάνει κράτηση θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη διαμονή τους, ενώ όσοι διαθέτουν δωροκάρτες μπορούν να τις εξαργυρώσουν είτε πριν από το κλείσιμο είτε στο Hicksville Pines, όπου θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές.

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