Έκτακτο lockdown στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθη ένας άντρας που έπεσε σε προστατευτικά εμπόδια (vid)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε ο Λευκός Οίκος, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα προστατευτικά εμπόδια έξω από το νότιο τμήμα του κτιρίου και ένας άνδρας συνελήφθη.

Σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού τέθηκε ο Λευκός Οίκος, λίγα λεπτά πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδας, έπειτα από περιστατικό με αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα του συγκροτήματος.

Το όχημα προσέκρουσε στα προστατευτικά εμπόδια έξω από το κτίριο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ένα άτομο συνελήφθη, ενώ ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε καθεστώς lockdown.

Unclear what happened but someone just drove into a sign on the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard when they got out of their car. https://t.co/Mwcrk4klQn — Martin Austermuhle (@maustermuhle) November 9, 2026

Πληροφορίες για οπλισμένο οδηγό

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον χώρο έλαβαν εντολή να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας δημιουργούσαν κλοιό στην περιοχή, μετά από πληροφορίες ότι ο οδηγός ενδέχεται να ήταν οπλισμένος.

NOW at the White House — press corps has been ordered inside by the secret service as part of some kind of lockdown. Not clear why or what the threat is. Separate videos suggest a car has rammed into the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard. — Connor Stringer (@connorstringer) November 9, 2026

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