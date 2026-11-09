Έκτακτο lockdown στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθη ένας άντρας που έπεσε σε προστατευτικά εμπόδια (vid)

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
Έκτακτο lockdown στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθη ένας άντρας που έπεσε σε προστατευτικά εμπόδια (vid)
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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε ο Λευκός Οίκος, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα προστατευτικά εμπόδια έξω από το νότιο τμήμα του κτιρίου και ένας άνδρας συνελήφθη.

Σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού τέθηκε ο Λευκός Οίκος, λίγα λεπτά πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδας, έπειτα από περιστατικό με αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα του συγκροτήματος.

Το όχημα προσέκρουσε στα προστατευτικά εμπόδια έξω από το κτίριο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ένα άτομο συνελήφθη, ενώ ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε καθεστώς lockdown.

Πληροφορίες για οπλισμένο οδηγό

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον χώρο έλαβαν εντολή να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας δημιουργούσαν κλοιό στην περιοχή, μετά από πληροφορίες ότι ο οδηγός ενδέχεται να ήταν οπλισμένος.

 

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