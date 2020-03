Κορονοϊός: Απαγόρευση κυκλοφορίας και στη Βρετανία! (vid)

Από την «ανοσία της αγέλης» στην απαγόρευση κυκλοφορίας η Βρετανία λόγω κορονοϊού!

Ο Μπόρις Τζόνσον, με διάγγελμά του, και ύστερα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για ολιγωρία, ανακοίνωσε πακέτο αυστηρών μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας στο Νησί!

Please join me for an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/QSlIOIaYsF

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 23, 2020