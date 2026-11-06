Μέγκαν Μαρκλ: Συνελήφθη ο 82χρονος πατέρας της από το FBI – Η καταγγελία για παιδική πορνογραφία

Συντονισμένη επιχείρηση του FBI στη Φλόριντα οδήγησε στη σύλληψη του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ

Στη σύλληψη του εν διαστάσει πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, φέρεται να προχώρησε το FBI, έπειτα από έρευνα για καταγγελίες που αφορούν κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (CSAM). Ο 82χρονος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση ομοσπονδιακών πρακτόρων στον οίκο ευγηρίας Maravida Senior Living, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διαμένει.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, περίπου έξι πράκτορες του FBI έφτασαν στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της έρευνας. Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο μετά τον ακρωτηριασμό του, φιλοξενείται σε δομή που ειδικεύεται στη φροντίδα ατόμων με άνοια.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, καθώς οι αρχές φέρεται να εντόπισαν μεγάλο όγκο παράνομου ψηφιακού υλικού σε κατοικία του, αλλά και σε τοποθεσίες που συνδέονται με τον ίδιο στις Φιλιππίνες και το Μεξικό τις τελευταίες εβδομάδες.

Η καταγγελία του γιου του και τα ευρήματα στις Φιλιππίνες

Η υπόθεση είχε αρχίσει να διερευνάται από την αστυνομία της πόλης Σεμπού στις Φιλιππίνες, όταν φέρεται να εντοπίστηκε παράνομο υλικό στο σπίτι του 82χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό παραδόθηκε στις τοπικές αρχές από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην εφημερίδα The Sun, ανακάλυψε εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες, εικόνες μέσα σε κουτιά αποθήκευσης, τα οποία βρίσκονταν ανάμεσα σε οικογενειακά αντικείμενα και αναμνηστικά. Ορισμένες από τις εικόνες φέρεται να απεικόνιζαν ανήλικα κορίτσια ηλικίας μόλις 10 και 11 ετών.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ περιέγραψε την ανακάλυψη ως μια ιδιαίτερα σοκαριστική εμπειρία, εξηγώντας πως αισθάνθηκε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να απευθυνθεί στις αρχές και να καταγγείλει τον ίδιο του τον πατέρα. Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε σημαντικό μέρος της έρευνας, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες τοποθεσίες εκτός των ΗΠΑ, οδηγώντας στην εμπλοκή των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών και στη σύλληψη του 82χρονου στη Φλόριντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ