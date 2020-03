Κορονοϊός: Εδώ ο κόσμος χάνεται, οι Αμερικάνοι στις παραλίες (pic)

Τι και αν οι νεκροί στις ΗΠΑ από τον κορονοϊό έφτασαν τους 283; Τι και αν η Κυβέρνηση Τραμπ δεν σταματά να παίρνει μέτρα; Οι Αμερικανοί όπως δυστυχώς και οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν πάρει την κατάσταση όσο σοβαρή είναι. Έτσι μετά τα όπλα που έσπευσαν να αγοράσουν (λες και θα σκότωναν τον ιό), ξεχύθηκαν στις παραλίες κατά χιλιάδες.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Στην Φλόριντα έγινε χαμός, με τον κόσμο να προτιμά το μπανάκι του και ας κινδυνέψει. Ίδια εικόνα βέβαια είχαμε και σε Αυστραλία, αλλά και σε άλλες χώρες την στιγμή που στην Ιταλία ζουν μια τραγωδία με απίστευτα μεγάλο αριθμό νεκρών καθημερινά.

People crowd the beach in Clearwater, Florida, while other jurisdictions had already closed theirs in efforts to combat the spread of coronavirus. More photos of the week: https://t.co/tMprMNErtD Steve Nesius pic.twitter.com/Rt4GsfOdAD

— Reuters Pictures (@reuterspictures) March 21, 2020