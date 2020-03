Ο όμιλος της «Louis Vuitton» φτιάχνει αντισηπτικά και τα δίνει δωρεάν σε νοσοκομεία! (vid)

Η LVMH (εταιρεία στην οποία ανήκει η Luis Vuitton και η Cristian Dior) ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες πως μετατρέπει τρεις από τις εγκαταστάσεις παραγωγής αρωμάτων της σε παραγωγή αντισηπτικών χεριών, προσφέροντας έτσι στην έλλειψη αντι-ιικών προϊόντων που υπάρχει στην Γαλλία.

Η διανομή έχει ήδη ξεκινήσει και μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας αναμένεται να έχουν δοθεί 12 τόνοι υδροαλκοολικής γέλης (κοινώς τζελ).

Αξίζει να σημειωθεί πως στα νοσοκομεία τα αντισηπτικά έχουν ήδη αρχίσει να διατίθενται δωρεάν.

«Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η LVMH σκοπεύει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κινδύνου έλλειψης προϊόντος στη Γαλλία και να επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να προστατευθούν από την εξάπλωση του ιού», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Good Business: First look as owner of @LouisVuitton @MoetUSA changes all perfume factories to mass produce hand sanitizer to be distributed for Free in France (Video: @LVMH) pic.twitter.com/0N093XrEcL

— Michael Cappetta (@MCappetta) March 16, 2020