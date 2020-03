Κορονοϊός: Όπως στην Ουχάν, οι Ιταλοί τραγουδούν στα μπαλκόνια τους! (vid)

Μοναδικές εικόνες από την Ιταλία, που ζει έναν εφιάλτη τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του κορονοϊού.

Ολόκληρη η χώρα είναι μια «κόκκινη ζώνη», με τους ανθρώπους να βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους, περιμένοντας να δουν τι θα γίνει επόμενες μέρες και ενώ ο Covid-19 έχει στερήσει ήδη τη ζωή σε περισσότερα από 1.200 άτομα.

Λογικό οι γείτονες να ψάχνουν μια αχτίδα ελπίδας.

Προκειμένου, λοιπόν, να αναπτερωθεί κάπως το πεσμένο τους ηθικό, κάνουν ό,τι και οι κάτοικοι της Ουχάν, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά τους: Βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και τραγουδούν!

Σε ένα συγκεκριμένο βίντεο, δε, από δρόμο σε γειτονιά της Σιένα, οι κάτοικοι ακούγονται να τραγουδούν μάλλον το ''Canto della Verbena''.

Το συγκινητικό βίντεο έχει γίνει viral στο Twitter.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown . #coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov

Παρόμοιες εικόνες και σε άλλες πόλεις.

Hey World! I want to make you smile. Do you remember the thrilling cries from Wuhan homes? Look what is happening in Napoli (Italy). Everybody singing local songs from balconies during lockdown. pic.twitter.com/sqGDQAB1lx

— (@dan_ceres) March 12, 2020