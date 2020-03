Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην κινεζική πόλη Τσιουαντζόου της επαρχίας Φουτζιάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, αφού κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο χώρος χρησιμοποιούνταν για να τίθενται σε καραντίνα άτομα τα οποία βρίσκονται υπό παρακολούηθηση για τον ιό.

Το ξενοδοχείο Σιντζιά, 80 δωματίων, άρχισε να καταρρέει χθες, Σάββατο, το βράδυ. Μέχρι τις 16:00 σήμερα, ώρα Πεκίνου, οι αρχές είχαν ανασύρει από τα συντρίμμια 48 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

