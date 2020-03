Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου στον αέρα! (pic & vid)

Τρόμος στον αέρα σε πτήση των American Airlines με προορισμό το Ντάλας!

Ένας άνδρας προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Σέιντ Λούις του Μιζούρι!

Ένας άλλος επιβάτης δημοσίευσε μια απίστευτη φωτογραφία στο Twitter, με τον άνδρα να βρίσκεται κάτω, μπρούμυτα, στον διάδρομο του αεροπλάνου, με τους αστράγαλους και τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του.

Didn’t think I’d be stopping in #StLouis but I guess when someone tries to open the airplane door while in the air, you’d want to get him off! #AmericanAirlines @AmericanAir #flight2300 #dfw pic.twitter.com/NBYg6SKRAj

— Amy McIntee (@AmyMcintee) March 4, 2020