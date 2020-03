Έχτισε σπίτι αξίας σχεδόν 160.000 ευρώ μαθαίνοντας από βίντεο στο YouTube

Ένας άντρας από το Hampshire δημιούργησε το δικό του σπίτι από το μηδέν αξίας περίπου 160.000 ευρώ (140.000 λίρες), παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν έχει εμπειρία από χτίσιμο και έμαθε βλέποντας βίντεο στο YouTube

Αν και χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί το σπίτι, ωστόσο ο 51χρονος Graham Harley είναι πλέον ο υπερήφανος ιδιοκτήτης ενός οικήματος με πέντε υπνοδωμάτια στο Ringwood, που αξίζει περισσότερο από τα £140.000, όπως αναφέρει το LADbible.

Εξισορροπώντας τον χρόνο του ανάμεσα στην δουλειά και την οικογένεια του έμαθε να χτίζει από το διαδίκτυο.

Όλα αυτά άρχισαν όταν ένας οικοδόμος του είπε κάνοντας πλάκα ότι ο καθένας μπορούσε να χτίσει το δικό του σπίτι αν ήθελε.

Ο Γκράχαμ αποφάσισε να τον πάρει στα σοβαρά και ξεκίνησε την προσπάθεια φτιάχνοντας τελικά το σπίτι.

Πλέον, σε ολόκληρο το οικόπεδο υπάρχει ένα σπίτι, καθώς και δύο εξωτερικά κτίρια που περιλαμβάνουν αίθουσα τηλεόρασης και γυμναστήριο.

Το σπίτι έχει δύο μπάνια, ένα μεγάλο καθιστικό, μια κουζίνα και μια τραπεζαρία.

Με δεδομένο ότι τα σπίτια στην περιοχή κοστίζουν περίπου £ 450.000 κατά μέσο όρο, μάλλον τα κατάφερε αρκετά καλά και κυρίως οικονομικά.

Όπως είπε δεν σχεδιάζει να το πουλήσει αλλά σκοπεύει να ζήσει εκεί με την σύντροφό του, όταν συνταξιοδοτηθούν.

