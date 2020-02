Ανακαλύφθηκε μυστική πόρτα και... γκράφιτι κάτω από τη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο (pics & vid)

Μια μυστική πόρτα, που χτίστηκε αποκλειστικά για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου του Β' το 1661, ανακαλύφθηκε κάτω από τη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο!

Η εκπληκτική ανακάλυψη, σχεδόν 400 χρόνια μετά, έγινε στη διάρκεια ενός έργου αποκατάστασης, που πραγματοποιούσε η Ομάδα Αρχιτεκτονικής και Κληρονομιάς του Κοινοβουλίου.

A secret doorway, created for the procession to the Coronation banquet of Charles II, has been rediscovered. @LindsayHoyle_MP : “I am so proud of our staff for making this discovery and I really hope this space is celebrated for what it is: a part of our parliamentary history.”

Όπως είπε η ιστορικός Λιζ Χάγιαμ Σμιθ, οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι ανέλαβαν την εκπόνηση του έργου, εντόπισαν τους μεντεσέδες των δύο ξύλινων θυρών ύψους τρεισήμισι μέτρων και ένα μικρό δωμάτιο, που βρισκόταν ανάμεσά τους.

Το πέρασμα αποτελεί μέρος μιας μακρύτερης οδού, την οποία μάλλον χρησιμοποιούσαν ορισμένοι, για να κινούνται από τη Βουλή των Λόρδων στην αίθουσα που κάθονταν ο βασιλιάς και η βασίλισσα.

Αλλά στο δωμάτιο υπήρχε και κάτι άλλο: Ένα «γκράφιτι»! Το οποίο, μάλιστα, επιβίωσε, παρότι ο γραφίτης δύσκολα αντέχει στον χρόνο.

Ένα από τα μηνύματα, που πιστεύεται πως γράφτηκαν το 1851, αναφέρει: «Στο δωμάτιο αυτό διέμενε ο Τομ Πόρτερ, που αγαπούσε πολύ την Ούλντ Αλέ».

«Η ανακάλυψη της μυστικής πόρτας μας χαροποίησε ιδιαίτερα, δεδομένου ανοίγει τον δρόμο για νέες αποστολές», δήλωσε ο Μαρκ Κόλινς, ο ιστορικός της Βουλής των Κοινοτήτων.

The UK Parliament has announced the discovery of a previously-hidden 17th-century door under London's House of Commons.

It had been built for the coronation of King Charles II in 1661. https://t.co/fgEBmWEHA2

— CNN (@CNN) February 27, 2020