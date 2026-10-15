Βρετανία: Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι αναζητούν επικοινωνία με τους νεκρούς

Όλο και περισσότεροι νέοι στη Βρετανία επισκέπτονται πνευματιστικές εκκλησίες αναζητώντας παρηγοριά και απαντήσεις

Ένα διαφορετικό φαινόμενο καταγράφεται στη Βρετανία, όπου νέοι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο στον πνευματισμό, αναζητώντας τρόπους να επικοινωνήσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή.

Από τις πνευματιστικές εκκλησίες του Λονδίνου μέχρι τις βραδιές με μέντιουμ σε παμπ και τις σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναζήτηση μιας σύνδεσης με τους νεκρούς φαίνεται να αποκτά ξανά απήχηση στις νεότερες γενιές.

Σε δημοσίευμά της, η βρετανική εφημερίδα The Independent περιγράφει την εμπειρία της δημοσιογράφου Λίντια Σπένσερ-Έλιοτ, η οποία παρακολούθησε μια πνευματιστική λειτουργία στο δυτικό Λονδίνο, θέλοντας να κατανοήσει τι προσελκύει τους νέους σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Η βραδιά ξεκίνησε με μουσική, προσευχές και λίγα λεπτά διαλογισμού. Στη συνέχεια, τα μέντιουμ επιχείρησαν να μεταφέρουν μηνύματα από ανθρώπους που, όπως υποστήριζαν, είχαν φύγει από τη ζωή.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους νέους στη Βρετανία

Σύμφωνα με στοιχεία της YouGov που επικαλείται το δημοσίευμα, ένας στους πέντε Βρετανούς πιστεύει ότι είναι δυνατό να επικοινωνήσει κανείς με τους νεκρούς. Το ποσοστό φτάνει το 28% στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, ενώ στην ομάδα των 50 έως 64 ετών ανέρχεται στο 24%. Η μέντιουμ Μπεβ Μαν, η οποία συμμετέχει σε τέτοιες συναντήσεις, αποδίδει την αυξανόμενη προσέλευση νέων στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και στην ανάγκη τους να βρουν απαντήσεις. Όπως αναφέρει, οι νεότεροι αναζητούν τρόπους να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τη ζωή τους, χωρίς να αισθάνονται υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν έναν προκαθορισμένο δρόμο.

Οι διεθνείς εξελίξεις, η οικονομική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παράγοντες που ενδέχεται να ενισχύουν την αναζήτηση παρηγοριάς και νοήματος. Η δρ Κάρολαϊν Στάρκι, ειδική στις μειονοτικές θρησκείες στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, επισημαίνει ότι η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον πνευματισμό δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αντίστοιχες αυξήσεις ενδιαφέροντος έχουν καταγραφεί σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, όπως κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση και τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως εξηγεί, όταν οι άνθρωποι βιώνουν αβεβαιότητα και απομακρύνονται από τις παραδοσιακές θρησκευτικές κοινότητες, μπορεί να αναζητούν άλλους τρόπους για να απαντήσουν σε υπαρξιακά ερωτήματα. Η ίδια σημειώνει ότι η ανάγκη για το ανεξήγητο και η επιθυμία να κατανοήσουμε τον κόσμο αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης.

Οι προσωπικές ιστορίες πίσω από τις επισκέψεις

Στην πνευματιστική συνάντηση που παρακολούθησε η δημοσιογράφος, μια έφηβη αναζητούσε ένα μήνυμα από φίλη της που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο όταν εκείνη πήγαινε ακόμη σχολείο. Ωστόσο, το μέντιουμ δεν κατάφερε να μεταφέρει κάποιο μήνυμα που να συνδέεται με τη φίλη της. Μια άλλη γυναίκα, μητέρα έντεκα παιδιών, συμμετείχε στη συνάντηση αναζητώντας μια σύνδεση με τη γιαγιά που την είχε μεγαλώσει. Η Μπεβ Μαν περιέγραψε εικόνες από οικογενειακά πικνίκ και αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες που, σύμφωνα με τη γυναίκα, συνδέονταν με τις αναμνήσεις της από τη γιαγιά της.

Ανάλογες εμπειρίες μοιράζονται και χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 33χρονη Κρίσι Πικς, η οποία πηγαίνει μόνη της σε τέτοιες συναντήσεις, αναφέρει ότι αισθάνεται παρηγοριά ακόμη και όταν δεν λαμβάνει η ίδια κάποιο μήνυμα. Όπως εξηγεί, τη βοηθά να ακούει τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Η Μπράιονι Λι, επίσης 33 ετών, περιγράφει μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, μετά τον απροσδόκητο θάνατο του θείου τους. Σύμφωνα με την ίδια, το μέντιουμ ανέφερε το όνομα του πατέρα τους και μια παλιά οικογενειακή ιστορία που οι δύο αδελφές θεώρησαν χαρακτηριστική. Οι μαρτυρίες αυτές αποτυπώνουν το πώς ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν τις συγκεκριμένες συναντήσεις. Δεν αποτελούν, ωστόσο, επιστημονική απόδειξη ότι είναι δυνατή η επικοινωνία με τους νεκρούς.

Οι επικρίσεις και ο ρόλος των πνευματιστικών εκκλησιών

Η πρακτική προκαλεί και αντιδράσεις, καθώς επικριτές θεωρούν ότι τέτοιες συναντήσεις ενδέχεται να εκμεταλλεύονται τον πόνο ανθρώπων που πενθούν. Η Στάρκι αναγνωρίζει ότι ο κίνδυνος κακοποίησης ή εκμετάλλευσης μπορεί να υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό περιβάλλον. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν πως αυτές οι εμπειρίες τούς βοηθούν να διαχειριστούν την απώλεια και να βρουν ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πνευματισμός αποτελεί αναγνωρισμένη θρησκευτική παράδοση στη Βρετανία, με δικούς του λειτουργούς, θεραπευτές και περίπου 300 εκκλησίες σε όλη τη χώρα.

Η δημοσιογράφος, πάντως, δεν έλαβε κάποιο μήνυμα που να την πείσει ότι είχε έρθει σε επαφή με κάποιον νεκρό. Αυτό που αποκόμισε ήταν μια διαφορετική αίσθηση σύνδεσης με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Και ίσως εκεί να βρίσκεται ένα μέρος της απήχησης αυτών των συναντήσεων: πέρα από την πίστη στην επικοινωνία με τους νεκρούς, προσφέρουν σε ορισμένους ανθρώπους την ευκαιρία να μοιραστούν τη θλίψη τους, να ακούσουν τις ιστορίες άλλων και να αισθανθούν λιγότερο μόνοι.